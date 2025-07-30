На Камчатке произошло самое мощное за десятилетие землетрясение, объявлена угроза цунами

На Камчатском полуострове произошло самое мощное за последнее десятилетие землетрясение. В регионе повреждена административная инфраструктура и объявлена угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Первые подземные толчки начались в городе Северо-Курильск в 11:30 по местному времени.
По словам очевидцев, в этот момент задрожала мебель, в магазинах с полок магазинов упал товар, начала падать бытовая техника и срабатывать сигнализации у автомобилей.
Согласно предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила до 7,9 баллов.
По данным росСМИ, землетрясения произошли также в Северо-Курильске и Петропавловске. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались толчки силой 7-8 баллов.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе объявлена угроза цунами, проводится эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны.
"Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - написал он.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что регион испытал "сильнейшие толчки за последнее десятилетие".
"Объявлена угроза цунами, сила волны уточняется, призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкоговорящей связи", - отметил Солодов.
В детском саду №15 "Родничок" в городе Северо-Курильск обвалилась часть фасада. Внутри детей не было - в помещении проводился ремонт и рабочие смогли вовремя покинуть здание.
После землетрясения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами на полуострове Аляска.
Об угрозе цунами для побережья своей страны сообщило и метеорологическое агентство Японии.
Тем временем, как сообщают росСМИ, первые волны цунами достигли берегов Северо-Курильска.
На Камчатке произошел новый подземный толчок магнитудой 5,8 баллов.
Предыдущее сильное землетрясение на Камчатском полуострове магнитудой 7,2 балла произошло 17 августа 2024 года. После толчков началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на 8 километров.
Отметим, что странные землетрясения все чаще случаются и в Украине, которая не считается сейсмически активной зоной.
Так, 29 июля произошло землетрясение в Черновицкой области.
А 27 июля было зафиксировано землетрясение возле Полтавы. Его магнитуда составила около 3 баллов по шкале Рихтера.
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