ВСУ уничтожили более 331 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 1 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331 110 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 331 110 (+1070) человек ликвидировано;

танков - 5571 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 7941 (+10) ед.;

РСЗО - 913 (+1) ед.;

средства ПВО - 602 (+0) ед.;

самолетов - 323 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18) ед.;

крылатые ракеты - 1568 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед.;

специальная техника - 1138 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 02.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском направлении. В частности воины оттеснили врага с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки, а также успешно контратаковали в районе Авдеевки.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на 2 декабря можно прочитать по ссылке.