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В Італії стався вибух у житловому будинку

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 21:50
В Італії стався вибух у житловому будинку
Фото: місце події (twitter.com/MediasetTgcom24)

Ймовірною причиною вибуху став витік газу

В італійському місті Рокка ді Папа, який знаходиться недалеко від Риму, стався вибух у житловому будинку, в результаті якого постраждали дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, у результаті вибуху також постраждала мер Риму Емануеле Хрестин. Хрестин отримав опіки на обличчі і руках.

Наголошується, що ймовірною причиною вибуху став витік газу, після того, як робітники випадково пробили газову трубу.

В результаті інциденту також стався обвал фасаду триповерхової будівлі.  Жителів району евакуювали, а саму територію перекрили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Італії в результаті тисняви, яка виникла в нічному клубі міста Анкона, загинули 6 осіб. Як повідомляється, паніка виникла через розпилення перцевого балончика. Приміщення було переповнене, так як на концерт прийшло близько 1 тис. людей.

Крім того, у комуні Риете (Італія) стався вибух на автомобільній заправці, в результаті чого постраждали 15 осіб. Як повідомляється, серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя. Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами.

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