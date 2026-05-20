Российский автогигант начал массовые увольнения из-за убытков
Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил о необходимости сокращения расходов и пересмотра производственных планов на фоне падения продаж грузовой техники и ухудшения финансовых показателей компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Moscow Times.
Массовые сокращения на фоне падения спроса
Крупнейший российский производитель грузовиков "КАМАЗ" начал сокращать персонал и пересматривать графики работы сотрудников из-за снижения спроса и значительных финансовых потерь.
По данным российских СМИ, в апреле компания сократила около 500 работников, а в мае — еще порядка 1,5 тыс. сотрудников.
Часть персонала логистического центра столкнулась с уменьшением заработной платы примерно на треть, а с июня для них планируется введение четырехдневной рабочей недели.
Также сообщается, что некоторых сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска.
Кроме того, в ряде подразделений сокращена продолжительность ночных смен, что связано с попытками снизить расходы на оплату труда.
Финансовые потери и падение продаж
По итогам прошлого года чистый убыток КАМАЗа превысил 43 млрд рублей — впервые с 2019 года. Продажи грузовых автомобилей снизились на 16% и составили около 14,5 тыс. единиц.
В целом рынок грузового транспорта, по оценкам аналитиков, сократился почти вдвое, что усилило давление на производителей.
Переход на режим экономии
Еще в прошлом году, на фоне падения спроса, КАМАЗ уже переходил на четырехдневную рабочую неделю — режим действовал с августа по ноябрь.
Весной компания вновь допустила возврат к сокращенному графику из-за падения продаж тяжелых грузовиков почти на 40% в начале года.
Генеральный директор предприятия Сергей Когогин ранее отмечал, что рынок грузовой техники продолжает снижаться, а в 2024 году прибыль компании не ожидается.
В этих условиях руководство планирует урезать инвестиционную программу и сосредоточиться на минимизации убытков, стремясь выйти хотя бы в ноль.
