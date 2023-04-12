Каллас снова возглавила правительство Эстонии

59 членов Рийгикогу проголосовали "за", 38 - "против".

В понедельник в Белом зале Госдумы Эстонии "Партия реформ", "Эстония 200" и Социал-демократическая партия подписали коалиционный договор. После этого президент Алар Карис выдвинул кандидатуру Калласа на пост премьер-министра.

Теперь ожидается, что Каллас отправится к президенту Эстонии со списком будущих министров нового правительства. В настоящее время эта встреча запланирована на понедельник, 17 апреля, после чего министры принесут присягу в Рийгикогу.

Президент назначит новое правительство в течение трех дней после того, как назначенный премьер-министр, получивший от Национального собрания мандат на формирование правительства, представит ему состав правительства.

Президент имеет возможность встретиться с кандидатами в министры до их назначения, и Карис объявил в понедельник, что уже во вторник начнет встречаться с кандидатами в министры, которые пойдут работать к нему в новое правительство.

Напомним, недавно "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах. Этот результат гарантирует, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Добавим, что 8 апреля политические силы Эстонии объявили о коалиционном соглашении, которое также предусматривает продолжение поддержки Украины по всем ключевым вопросам.

При этом 10 апреля Кая Каллас объявила, что отправляет правительство в отставку.

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