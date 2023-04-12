UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Каллас знову очолила уряд Естонії

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 12 квітня, Рійгікогу проголосував за надання мандата на формування уряду кандидату в прем'єр-міністри Кайє Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

59 членів Рійгікогу проголосували "за", 38 - "проти".

У понеділок у Білому залі Держдуми Естонії "Партія реформ", "Естонія 200" і Соціал-демократична партія підписали коаліційний договір. Після цього президент Алар Каріс висунув кандидатуру Калласа на посаду прем'єр-міністра.

Тепер очікується, що Каллас вирушить до президента Естонії зі списком майбутніх міністрів нового уряду. Наразі ця зустріч запланована на понеділок, 17 квітня, після чого міністри складуть присягу в Рійгікогу.

Президент призначить новий уряд протягом трьох днів після того, як призначений прем'єр-міністр, який отримав від Національних зборів мандат на формування уряду, представить йому склад уряду.

Президент має можливість зустрітися з кандидатами в міністри до їх призначення, і Каріс оголосив у понеділок, що вже у вівторок почне зустрічатися з кандидатами в міністри, які підуть працювати до нього в новий уряд.

Нагадаємо, нещодавно "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах. Цей результат гарантує, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Додамо, що 8 квітня політичні сили Естонії оголосили про коаліційну угоду, яка також передбачає продовження підтримки України з усіх ключових питань.

10 квітня Кая Каллас оголосила, що відправляє уряд у відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія