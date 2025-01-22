Каллас уверена, что Украина может выиграть войну с помощью ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что если Европейский Союз окажет Украине необходимую поддержку, то это поможет выиграть войну с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС.

Во время выступления Каллас напомнили, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро. Из которых 50 млрд евро направлено на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она также рассказала, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и заявила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", - сказала Каллас.

По ее мнению, единственный язык, на котором говорит российский диктатор Владимир Путин, является язык силы и ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Она сказала, что ЕС должен показать Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".