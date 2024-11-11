Сколько снарядов ЕС передал Украине: ответ Борреля

Европейский Союз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейская правда".

"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов", - отметил он.

Несмотря на то, что изначально было запланировано достичь этой цели к весне, ЕС столкнулся с определенными вызовами.

"Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня к весне - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, кроме основных поставок, Украина также получила значительное количество боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, а также через чешскую инициативу, которая хоть и продвигается медленнее, чем ожидалось, все же является важной составляющей помощи.

"В целом до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", - добавил он.

Относительно планов на следующий год, Боррель заверил, что ЕС готов поддерживать Украину стабильными поставками.

"Как выйдем на крейсерскую скорость - то сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов" - заявил он.

Проблемы, как отметил дипломат, заключались не только в передаче имеющихся запасов, но и в производственных мощностях.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", - подытожил Боррель.