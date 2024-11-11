Сколько снарядов ЕС передал Украине: ответ Борреля
Европейский Союз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейская правда".
"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов", - отметил он.
Несмотря на то, что изначально было запланировано достичь этой цели к весне, ЕС столкнулся с определенными вызовами.
"Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня к весне - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - подчеркнул дипломат.
По словам Борреля, кроме основных поставок, Украина также получила значительное количество боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, а также через чешскую инициативу, которая хоть и продвигается медленнее, чем ожидалось, все же является важной составляющей помощи.
"В целом до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", - добавил он.
Относительно планов на следующий год, Боррель заверил, что ЕС готов поддерживать Украину стабильными поставками.
"Как выйдем на крейсерскую скорость - то сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов" - заявил он.
Проблемы, как отметил дипломат, заключались не только в передаче имеющихся запасов, но и в производственных мощностях.
"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", - подытожил Боррель.
Снаряды для Украины
В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, целью которого было обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года. В обсуждении плана приняли участие представители семи стран.
Однако в ноябре ЕС сообщил, что, вероятно, не сможет полностью реализовать план по поставке обещанного 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года.
Между тем еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что, по прогнозам, оборонные предприятия ЕС смогли бы изготовить более 1 миллиона снарядов к весне 2024 года. Однако ЕС не смог передать снаряды в сроки.
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