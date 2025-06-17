Каллас отреагировала на ночной обстрел: РФ не заинтересована в мире, необходимо усилить давление

Комментируя ночной обстрел России, Каллас назвала атаку "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", - заявила Каллас.

В том же числе Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", - пояснила Каллас.