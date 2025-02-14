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Каллас о речи Вэнса: есть впечатление, что США "пытаются поссориться" с Европой

Фото: высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагиировала она речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, США "пытаются поссориться" с Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, создается впечатление, будто Вашингтон "пытается затеять ссору" с Европой.

"Слушая эту речь, они пытаются затеять с нами драку, а мы не хотим затевать драку со своими друзьями", - констатировала она.

Каллас добавила, что союзникам следует сосредоточиться на более серьезных угрозах, таких как агрессия России против Украины.

Что сказал Вэнс

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.

В частности, он заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью. При этом Европа якобы не разделяет общие с США демократические ценности.

Более детально о заявлениях Вэнса в Мюнхене можно узнать в материале РБК-Украина.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеДжей Ди Вэнс