Каллас о речи Вэнса: есть впечатление, что США "пытаются поссориться" с Европой

Что сказал Вэнс

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.

В частности, он заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью. При этом Европа якобы не разделяет общие с США демократические ценности.

Более детально о заявлениях Вэнса в Мюнхене можно узнать в материале РБК-Украина.

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