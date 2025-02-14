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Каллас про промову Венса: є враження, що США "намагаються посваритися" з Європою

Фото: високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на промову віце-президента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки. За її словами, США "намагаються посваритися" з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, складається враження, ніби Вашингтон "намагається затіяти сварку" з Європою.

"Слухаючи цю промову, вони намагаються затіяти з нами бійку, а ми не хочемо затівати бійку зі своїми друзями", - констатувала вона.

Каллас додала, що союзникам слід зосередитися на більш серйозних загрозах, таких як агресія Росії проти України.

 

Що сказав Венс

14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській конференції з безпеки 2025. У своїй промові він побічно згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

Зокрема, він заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою. При цьому Європа нібито не поділяє спільні зі США демократичні цінності.

Більш детально про заяви Венса в Мюнхені можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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ЄвросоюзСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніДжей Ді Венс