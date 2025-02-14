Каллас про промову Венса: є враження, що США "намагаються посваритися" з Європою

За її словами, складається враження, ніби Вашингтон "намагається затіяти сварку" з Європою.

"Слухаючи цю промову, вони намагаються затіяти з нами бійку, а ми не хочемо затівати бійку зі своїми друзями", - констатувала вона.

Каллас додала, що союзникам слід зосередитися на більш серйозних загрозах, таких як агресія Росії проти України.