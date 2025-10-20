ua en ru
Каллас назначила спецпосланника для усиления борьбы с "теневым флотом" России

Люксембург, Понедельник 20 октября 2025 20:06
Каллас назначила спецпосланника для усиления борьбы с "теневым флотом" России Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас назначила спецпосланника-координатора для усиления борьбы с российским "теневым флотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Она подчеркнула, что "теневой флот" финансирует российскую агрессию и служит стартовой площадкой для нанесения гибридных ударов. Для обеспечения "решительных мер" в борьбе с ним Каллас назначила спецпосланника-координатора.

По ее словам, сегодня, 20 октября, министры обсудили более решительные ответные меры, в частности предоставление дополнительных полномочий для осмотра судов теневого флота.

"Я также назначила специального посланника-координатора, который будет собирать лучшие практики из разных государств-членов союза, а также действовать более оперативно по этим вопросам", - сказала она.

Каллас добавила, что для сокращения военных расходов страны-агрессора необходим более решительный подход к борьбе с "теневым флотом" на уровне Евросоюза.

"Теневой флот" России

Напомним, каждый шестой танкер в мире сейчас принадлежит к "теневому флоту" России. Это составляет около 17% от их общего количества.

С начала 2025 года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Это значение на 45% превышает прошлогоднее.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что "теневой флот" страны-агрессора сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Подавляющее большинство из них - старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

Кроме того, танкеры "теневого флота" России продолжают сбрасывать нефть у берегов европейских стран несмотря на санкции, а в Евросоюзе боятся экологической катастрофы.

РБК-Украина ранее писало, что 19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций о РФ. Он предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".

