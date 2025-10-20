Каллас назначила спецпосланника для усиления борьбы с "теневым флотом" России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Она подчеркнула, что "теневой флот" финансирует российскую агрессию и служит стартовой площадкой для нанесения гибридных ударов. Для обеспечения "решительных мер" в борьбе с ним Каллас назначила спецпосланника-координатора.

По ее словам, сегодня, 20 октября, министры обсудили более решительные ответные меры, в частности предоставление дополнительных полномочий для осмотра судов теневого флота.

"Я также назначила специального посланника-координатора, который будет собирать лучшие практики из разных государств-членов союза, а также действовать более оперативно по этим вопросам", - сказала она.

Каллас добавила, что для сокращения военных расходов страны-агрессора необходим более решительный подход к борьбе с "теневым флотом" на уровне Евросоюза.