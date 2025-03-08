Каллас после новых атак РФ: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире
Последние атаки России на Украину показывают, что диктатор Владимир Путин не хочет мира. Европа должна усилить военную поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Каю Каллас в X (Twitter).
"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", - написала она.
Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна усилить военную поддержку Украины, иначе "еще больше мирных украинцев заплатит самую высокую цену".
Массированные обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.
Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.
Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.
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