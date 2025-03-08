Каллас после новых атак РФ: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире

Последние атаки России на Украину показывают, что диктатор Владимир Путин не хочет мира. Европа должна усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Каю Каллас в X (Twitter).

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна усилить военную поддержку Украины, иначе "еще больше мирных украинцев заплатит самую высокую цену".

"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", - написала она.

Массированные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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