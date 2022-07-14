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Прем'єр Естонії пішла у відставку

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Таллінн, Четвер 14 липня 2022 10:45
Прем'єр Естонії пішла у відставку Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас оголосила про те, що пішла у відставку. Також вона розпустила чинний уряд меншості, щоб почати формування нової коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Дотримуючись Конституційного протоколу, Каллас повідомила Рійгікогу про своє бажання припинити роботу нинішнього уряду і передала президенту Алару Карісу заяву про відставку.

Прем'єр-міністр і інші міністри Партії реформ пішли у відставку.

Каллас запропонував Рійгікогу, який перебуває на літніх канікулах, провести в п'ятницю, 15 липня, позачергове засідання для голосування по новій коаліції.

Партія реформ править як уряд меншості з того часу, як Каллас вигнав молодшого партнера по коаліції, партію Центру, більше ніж місяць тому.

Минулого тижня було оголошено, що три партії в новій коаліції отримають по п'ять міністерств відповідно до нової коаліційної угоди. У 101-місцевому Рійгікогу у неї буде 56 місць.

Нагадаємо, раніше Каллас висловлювала невдоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії, оскільки, на її думку, у разі війни з Росією Естонську державу "зітруть з карти".

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