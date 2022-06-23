Нашу державу та націю зітруть: прем'єр Естонії про план НАТО щодо захисту країн Балтії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила незадоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії у разі війни. За її словами, у разі вторгнення, державу встигнуть стерти з карти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як відзначила прем'єр, план НАТО передбачає, що країни Балтії можуть бути повністю захоплені та звільнені лише через 180 днів. За словами Каллас, лише за більше ніж 100 днів з початку війни на території України, Росія вже спричинила воєнні злочини проти мирного населення.

"Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн та нашої культури. Якщо ви бували в Таллінні і знаєте наше старе місто та віки історії та культури, які є там - все це буде стерто з карти, включаючи наших людей, нашу націю", - заявила Кая Каллас.

Сьогодні у кожній країні Балтії базуються близько півтори тисячі військових НАТО, які проходять ротацію. Концепція оборони передбачає, що противник побоюватиметься відповіді від Альянсу у разі вторгнення.

Коллас зауважила, що особисто розмовляла з солдатами НАТО, які також не дуже захоплені ідею, що мають померти, у разі початку війни.