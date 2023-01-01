Абсолютный чемпион Усик и Украина на вершине Европы: смелые прогнозы в спорте на 2023 год

В новый год звездные спортсмены входят с надеждой на большие свершения. Среди них и украинцы Александр Усик, Александр Зинченко, Элина Свитолина и другие.

Предсказание – дело неблагодарное. Но каждый болельщик хотя бы раз в жизни пытался спрогнозировать перспективы того или иного спортсмена либо любимой команды. Год 2023-й будет переходным. Футбольный Мундиаль только что закончился, Олимпийские же игры состоятся через год. Но топ-событий в мире спорта будет достаточно.

Усик выиграет битву за звание абсолютного чемпиона

Вероятность: 35%

Контрольная дата: 4 марта

Обладатель чемпионских поясов IBF, WBA, WBO, IBO и титула The Ring грезит объединительным поединком со времени первой победы над Джошуа. Боев за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте не было 30 лет. В 1992-м Риддик Боу собрал все титулы, но быстро потерял пояс WBC из-за отказа биться с Ленноксом Льюисом.

Александр Усик или Тайсон Фьюри в случае проведения объединительного поединка могут собрать 5 поясов ведущих боксерских организаций. "Цыганский Король" привык немало болтать, но под давлением спровоцированных им же больших ожиданий фанатов рано или поздно согласится на бой с украинцем. Базовых дат несколько – 18 февраля, 25 февраля, 4 марта.

"Арсенал" станет чемпионом Англии

Вероятность: 30%

Контрольная дата: 28 мая

На рубеже веков в чемпионате Англии было всего два стабильных претендента на титул – лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". В основном дела завершались триумфом манкунианцев, но команда Арсена Венгера таки завоевала 3 чемпионства (1997/98, 2001/02, 2003/04). Далее "канониры" стали объектом шуток за финиши четвертыми, пока не перестали выходить и в Лигу чемпионов.

Но назначение Микеля Артеты все изменило. Сейчас лондонцы в лидерах чемпионата с 7-очковым гандикапом. И хоть проиграл "Арсенал" испанца всего однажды, но фаворитом чемпионской гонки остается "Манчестер Сити". С другой стороны, летние трансферы Александра Зинченко и Габриэла Жезуса, похоже, составили чемпионский пазл Артеты.

Украина U-21 победит на чемпионате Европы

Вероятность: 10%

Контрольная дата: 8 июля

Главные футбольные ожидания лета у украинцев будет относительно молодежного Евро-2023. Отечественные таланты под руководством Руслана Ротаня в третий раз в истории сыграют на континентальном первенстве. Результаты пока полярные – финал в 2006 году и вылет после группового этапа (2011). Итак, теперь настал черед успешного выступления.

Соперниками "сине-желтых" станут всегда мощная на молодежном уровне Испания, а также румыны и хорваты. Бороться за выход в плей-офф можно. Тем более, и у украинской молодежки поколение подобралось из категории "что надо" – Трубин, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан, Ванат и многие другие. Лишь бы Ротань не потерял ориентиры из-за совместительства с работой в "Александрии".

Леклер завоюет титул для "Феррари"

Вероятность: 15%

Контрольная дата: 26 ноября

Недавно исполнилось 15 лет со дня, когда пилот "Феррари" завершил сезон Формулы-1 первым. Конечно, в Скудерии бывали и худшие времена. Титулы Джоди Шектера и Михаэля Шумахера разделил 21 год. Но главная беда в том, что сейчас в конюшне нет ни гениального пилота вроде немца, ни директоров уровня Жана Тодта и Роса Брауна.

Старт сезона-2022 был вдохновляющим. Шарль Леклер выиграл две гонки из трех стартовых, а еще в Саудовской Аравии финишировал вторым с быстрейшим кругом. Следующая (и последняя) победа случилась на 11-м этапе – в Австрии. Второе место в общем зачете стало слабым утешением для монегаска. Но в это межсезонье "Феррари" снова надувает щеки...

Свитолина квалифицируется в Итоговый турнир WTA

Вероятность: 10%

Контрольная дата: ноябрь

В прошлом году сильнейшая украинская теннисистка в истории зачехлила ракетку уже во 2-м раунде Australian Open, хотя была 15-й сеянной. Дальше было еще несколько бледных выступлений. Высочайшее достижение Свитолиной – четвертьфинал в Монтеррее. А затем – пауза в выступлениях из-за травмы и неожиданное заявление о беременности.

В октябре 28-летняя украинка стала матерью. Доченьке счастливые родители дали имя Скай. Казалось, с новыми заботами Свитолиной будет не до тенниса. Но уже в конце декабря она отрапортовала о возобновлении тренировок. Примеров успешных возвращений в корт теннисных мам немало. Значит, экс-первой ракетке Украины впору ставить амбициозные цели. Почему бы в четвертый раз не пробиться в WTA Finals?..