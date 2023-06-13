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Калинина разобралась с испанкой в первом круге Ноттингема

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Ноттингем, Вторник 13 июня 2023 18:49
Калинина разобралась с испанкой в первом круге Ноттингема Фото: Ангелина Калинина подтвердила статус одной из фавориток Rothesay Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Успешно начала соревнования на Туманном Альбионе украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Калинина – Паррисас Диас – 2:0 (7:5, 6:3)

Первая ракетка Украины в первом круге одолела испанскую теннисистку Паррисас Диас. Старт встречи, однако, лучше удался пиренейке. С брейком она повела 2:0, но довольно быстро растеряла собственное преимущество. Оппонентки начали много ошибаться, поэтому лидер несколько раз менялся.

В конце концов, в битве брейков верх взяла Калинина. Украинка четырежды набрала очки на подачах Паррисас Диас. В свою очередь испанка лишь трижды взяла подачи представительницы топ-25 рейтинга WTA. За 50 минут Калинина сумела дожать соперницу и повела по сетам.

Вторая партия сложилась для украинской теннисистки проще. В этот раз она ушла в успешный отрыв, в частности оформив два брейка (4:0). Такое течение событий позволило Калининой немного расслабиться. Но после одной проигранной подачи уроженка Новой Каховки выровняла положение и быстро довела матч до логической победы.

В следующем круге Калинина встретится с хозяйкой кортов Гарриет Дарт. Победительница квалификации неожиданно обыграла канадку Мартино в первом раунде соревнований. Поединок состоится 14 июня.

К слову, ранее Снигур выбила десятую ракетку мира Хаддад Майю в 1/16 финала Ноттингема.

Напомним, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.

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