Калініна розібралася з іспанкою у першому колі Ноттінгема

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Калініна – Паррісас Діас – 2:0 (7:5, 6:3)

Перша ракетка України в першому колі здолала іспанську тенісистку Паррісас Діас. Старт зустрічі, однак, краще вдався піренейці. З брейком вона повела 2:0, але доволі швидко розгубила власну перевагу. Опонентки почали чимало помилятися, тож лідер кілька разів змінювався.

Зрештою, у битві брейків гору взяла Калініна. Українка чотири рази набрала очки на подачах Паррісас Діас. Натомість іспанка лише тричі взяла подачі представниці топ-25 рейтингу WTA. За 50 хвилин Калініна зуміла дотиснути суперницю і повела за сетами.

Друга партія склалася для української тенісистки простіше. Цього разу вона пішла в успішний відрив, зокрема оформивши два брейки (4:0). Такий перебіг подій дозволив Калініній трохи розслабитися. Та після однієї програної подачі уродженка Нової Каховки вирівняла становище та швидко довела матч до логічної перемоги.

У наступному колі Калініна зустрінеться з господаркою кортів Гаррієт Дарт. Переможниця кваліфікації несподівано переграла канадку Мартіно в першому раунді змагань. Поєдинок відбудеться 14 червня.