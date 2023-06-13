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Украинка Снигур выбила полуфиналистку French Open на старте турнира в Ноттингеме

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Ноттингем, Вторник 13 июня 2023 18:15
Украинка Снигур выбила полуфиналистку French Open на старте турнира в Ноттингеме Фото: Дарья Снегирь одолела вторую сеяну в Британии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой украинской теннисистки Дария Снигур ознаменовалось начало соревнований на на травяных кортах Rothesay Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Снигур – Хаддад Майя – 2:0 (6:4, 6:3)

21-летняя украинка сенсационно одолела десятую ракетку мира Хаддад Майю. Бразильянка, очевидно, недооценила Снигур, заменившую в последний момент свою соотечественницу Цуренко. Начали матч соперницы на равных, сосредоточившись на собственных подачах.

Решающим в первом сете стал седьмой гейм. Украинская теннисистка с первой попытки реализовала брейк-пойнт и получила стратегическое преимущество. Дальше Снигур было достаточно не наделать ошибок. С этой задачей киевлянка справилась и повела по партиям.

Со стартом второго сета интрига выросла. Снигур и Хаддад Майя сразу же обменялись брейками, а затем украинка еще раз завоевала очко на подаче бразильской теннисистки. Взяв передышку, она добила соперницу еще одним брейком в седьмом гейме, а затем оперативно закрыла партию и матч.

В следующем раунде Снигур встретится с хозяйкой кортов Кэти Бултер. В первом круге она в двух сетах одолела соотечественницу Эпплтон. Поединок состоится 14 июня.

К слову, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.

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