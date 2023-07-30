В Таиланде взорвался склад пиротехники: 10 погибших и более 100 раненых

В субботу, 29 июля, на юге Таиланда взорвался склад с пиротехникой, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и более 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Взрыв произошел в провинции Наратхиват, местные власти сообщают, что из-за взрыва повреждено более 100 домов в радиусе 500 метров, по меньшей мере 118 человек ранены.

Кроме этого сообщается, что под завалами все еще находятся люди.

Губернатор провинции Санан Понгаксорн сообщил, что взрыв, вероятно, был спровоцирован строительными работами, которые проводились на складе - искры от сварки металла повлекли загорание и взрыв фейерверков, хранившихся внутри.

Пожары на складах фейерверков

В этот же день взрыв прогремел и на фабрике фейерверков на юге Индии, в районе Кришнагири - там погибли восемь человек и несколько получили ранения.

А в 2018 году, тоже в Индии, на складе фейерверков в промышленной зоне Бава на окраине Дели произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди которых 10 женщин. Выбраться удалось только двум работникам - они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

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