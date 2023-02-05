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В США сошел с рельсов и вспыхнул поезд с опасными веществами (видео)

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Огайо, Воскресенье 05 февраля 2023 09:10
В США сошел с рельсов и вспыхнул поезд с опасными веществами (видео) Фото: в Огайо перевернулся и загорелся поезд с опасными веществами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В американском штате Огайо поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся. Власти штата заявляют о возможной эвакуации жителей соседних населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В поезде находилось около 20 вагонов с опасными веществами, из которых 10 сошли с рельсов.

Местные СМИ сообщают, что 5 перевернувшихся вагонов перевозили винилхлорид (опасное соединение, легковоспламеняющееся, при пожаре выделяет раздражающие или токсичные пары).

В результате железнодорожной аварии возник масштабный пожар. Поэтому власти решали эвакуировать население в радиусе 1,6 километра от места аварии.

Жителям города Восточная Палестина посоветовали не выходить из дома, пока не будет безопасно. На вынужденном карантине оказались более 5 тысяч человек.

"С точки зрения качества воздуха нет причин для тревоги. Запах исходит от огня, но на качество воздуха это не влияет", - заявил мэр города Трент Конавей.

Напомним, в столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд, в результате чего пострадали более 30 человек.

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