В Калифорнии разбился военный самолет F-18 Hornet

Власти сообщили, что авария произошла возле автомагистрали между штатами рано утром.

Пока непонятно, что стало причиной аварии, и официальные лица пока не раскрыли состояние пилота. Также неизвестно, были ли на борту самолета F/A-18 Hornet еще какие-то люди.

Представитель Министерства обороны подтверждает, что F/A-18 морской пехоты разбился во время тренировочного полета.

Что известно о самолетах F/A-18

F/A-18 - это американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Он состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока. В США самолет остался на службе только в корпусе морской пехоты, а также тренировочных и экспериментальных эскадрильях.

В разное время возможность приобретения F/A-18 рассматривалась Австрией, Венгрией, Польшей, Сингапуром, Филиппинами, Чехией, Чили. Несколько самолетов были заказаны Таиландом, однако заказ был аннулирован после Азиатского финансового кризиса 1997 года.

Истребители F-18 Hornet для Украины

В июне Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице.

Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.

Как сообщали СМИ, Австралия обсуждает из США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets. Однако до реализации этого плана вроде бы пока далеко.

Позже министр обороны Ричард Марлз сказал, что передача Австралией Украине истребителей F-18 Hornet является более сложным вопросом, чем помощь другими видами оружия. Однако переговоры продолжаются.