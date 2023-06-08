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Не только F-16. Запад обсуждает предоставление Украине еще одного типа истребителей, - Politico

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Четверг 08 июня 2023 16:16
Не только F-16. Запад обсуждает предоставление Украине еще одного типа истребителей, - Politico Фото: F-18 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Запада подняли вопрос передачи Украине истребителей F-18. Однако до реализации этого плана пока далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Десятки истребителей F-18 могут стать доступны для продажи уже в конце десятилетия, поскольку страны планируют постепенно заменить их более современными F-35. В частности, это увеличит количество стран, которые будут готовы передать эти самолеты Украине.

Истребителями F-18 обладают:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Швейцария;
  • Испания;
  • Финляндия.

В частности, некоторые из вышеупомянутых стран уже имеют контракты на поставку F-35.

В чем разница между F-16 и F-18

F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. Зато F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. Вооружение на самолетах почти одинаковое.

Украина может получить австралийские F/A-18

Как сообщают источники в правительстве Австралии, США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Белого дома важно, поскольку Штаты обладают интеллектуальной собственностью на истребители.

Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35. В настоящее время списанные истребители стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтауне под Ньюкаслом.

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