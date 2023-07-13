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В Австралии заявили о "сложностях" с поставкой Украине самолетов F-18 Hornet

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Австралия, Четверг 13 июля 2023 13:10
В Австралии заявили о "сложностях" с поставкой Украине самолетов F-18 Hornet Фото: истребитель F-18 Hornet (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Передача Австралией Украине истребителей F-18 Hornet является более сложным вопросом, чем помощь другим видам оружия. Однако переговоры продолжаются.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Radio National.

Министр подверг сомнению предложение усилить украинские Вооруженные силы за счет списанных истребителей F-18 Hornet.

"Самолеты становятся гораздо более сложным вопросом. Ситуация вокруг самолетов достаточно сложная, но мы будем продолжать разговор с Украиной по этому поводу. То, что мы предоставляем, и то, что мы делаем, должно быть практическим и должно изменить ситуацию к лучшему", - сказал Марлз.

Истребители F-18 Hornet

В июне Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице.

Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.

Как сообщали СМИ, Австралия обсуждает из США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets. Однако до реализации этого плана вроде бы пока далеко.

Впрочем, в Белом доме благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение США важно, поскольку они обладают интеллектуальной собственностью на истребителе. Как известно, Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35.

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