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У Каліфорнії розбився військовий літак F-18 Hornet

Фото: F-18 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Американський військовий літак F-18 Hornet сьогодні, 25 серпня, розбився біля авіабази Мірамар (Каліфорнія, США).

Про це заявив представник Міністерства оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Влада повідомила, що аварія сталася біля автомагістралі між штатами рано вранці.

Наразі незрозуміло, що стало причиною аварії, і офіційні особи поки що не розкрили стан пілота. Також невідомо, чи були на борту літака F/A-18 Hornet ще якісь люди.

Представник Міністерства оборони підтверджує, що F/A-18 морської піхоти розбився під час тренувального польоту.

Що відомо про літаки F/A-18

F/A-18 – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. Він полягає на озброєнні низки країн Європи, Океанії та Близького Сходу. У США літак залишився на службі лише в корпусі морської піхоти, а також тренувальних та експериментальних ескадрильях.

У різні часи можливість придбання F/A-18 розглядалася Австрією, Угорщиною, Польщею, Сінгапуром, Філіппінами, Чехією, Чилі. Декілька літаків були замовлені Таїландом, проте замовлення було анульовано після Азіатської фінансової кризи 1997 року.

Винищувачі F-18 Hornet для України

У червні Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю.

Нагадаємо, що кілька західних країн вже виявили зацікавленість у постачанні Україні F-16, але інтерес України до австралійських літаків F-18 став лише нещодавно став обговорюватися в публічному просторі.

Як повідомляли ЗМІ, Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets. Однак, до реалізації цього плану ніби поки що далеко.

Пізніше міністр оборони Річард Марлз сказав, що передача Австралією Україні винищувачів F-18 Hornet є складнішим питанням, ніж допомога іншими видами зброї. Однак переговори ще тривають.

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