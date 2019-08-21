У Бразилії зафіксовано рекордну кількість пожеж

Фото: пожежа в лісах Амазонії (twitter.com)

В цьому році в бразильських тропічних лісах сталося понад 75 тис. пожеж

В Бразилії в 2019 року зафіксували рекордну кількість пожеж за сім років досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильський Національний інститут космічних досліджень.

Протягом 2019 року на території бразильських тропічних лісів Амазонії сталося понад 75 тис. пожеж. Повідомляється, що це рекордна кількість пожеж за семирічну історію досліджень.

Найспокійнішим був 2013 рік. Тоді сталося трохи більше 35 тис. пожеж.

Зазначимо, що Амазонка є найбільшим тропічним лісом у світі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Канарських островах відбулися масові лісові пожежі, охопили до 6 тис. га площі. В результаті пожеж були евакуйовані 9 тис. чоловік.

Також повідомлялося, що в столиці Бангладеш Дацці 17 серпня сталася велика пожежа, який зруйнував близько 15 тис. будинків. В результаті цього більше 50 тис. людей залишилися без даху над головою. Причиною швидкого розповсюдження вогню стали пластикові дахи будинків, які опинилися в епіцентрі пожежі.