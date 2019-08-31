Фото: на місці пожежі (з відкритих джерел)

Пожежа виникла на будівництві ЖК "Бережанський"

У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу "Бережанський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, пожежа сталася на будівництві житлового комплексу за адресою вулиця Бережанська, 15.

За попередніми даними, полум'ям охоплено 100 квадратних метрів утеплювача. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини загорання наразі невідомі.

Опубліковано Анатолієм Ясельним Субота, 31 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, у Києві сталася пожежа в районі Майдану Незалежності. Полум'я спалахнуло на смітнику за торгівельним цетром "Глобус".На відео, яке оприлюднили очевидці події, було видно, що пожежа є масштабною, але точно не зрозуміло, що саме охоплено вогнем.

Також РБК-Україна писало, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа у складському приміщенні. Площа пожежі складала близько 2 тис. квадратних метрів. На складі горіли легкозаймисті та горючі речовини (розчинники). Внаслідок пожежі постраждали 2 людини.

Додамо, що за фактом пожежі на підприємстві "Ніка Друк" правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі.