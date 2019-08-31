ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 12:52
У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві
Фото: на місці пожежі (з відкритих джерел)

Пожежа виникла на будівництві ЖК "Бережанський"

У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу "Бережанський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, пожежа сталася на будівництві житлового комплексу за адресою вулиця Бережанська, 15.

За попередніми даними, полум'ям охоплено 100 квадратних метрів утеплювача. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини загорання наразі невідомі.

У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві

Опубліковано Анатолієм Ясельним Субота, 31 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, у Києві сталася пожежа в районі Майдану Незалежності. Полум'я спалахнуло на смітнику за торгівельним цетром "Глобус".На відео, яке оприлюднили очевидці події, було видно, що пожежа є масштабною, але точно не зрозуміло, що саме охоплено вогнем.

Також РБК-Україна писало, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа у складському приміщенні. Площа пожежі складала близько 2 тис. квадратних метрів. На складі горіли легкозаймисті та горючі речовини (розчинники). Внаслідок пожежі постраждали 2 людини.

Додамо, що за фактом пожежі на підприємстві "Ніка Друк" правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі.

Поліція відкрила провадження за фактом пожежі на хімпідприємстві під Львовом У Києві сталася пожежа на Майдані Незалежності
Новини України Київпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся