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У Львівській області виникла пожежа на складах хімпідприємства, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 16:04
У Львівській області виникла пожежа на складах хімпідприємства, є постраждалі
Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Горять легкозаймисті речовини

У п'ятницю, 30 серпня, в селі Чижки, на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр на Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла в одноповерховому складському приміщенні близько 14:00. Станом на 15:00, площа пожежі складає близько 2 тис. квадратних метрів. На складі горять легкозаймисті та горючі речовини (розчинники).

За попередньою інформацією постраждали 2 особи (працівники підприємства). Пожежу гасять 80 рятувальників.

"Ніка Друк" - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.

Станом на 15:44 пожежникам вдалось локалізувати пожежу. Згоріла вантажівка та три автомобілі. ДСНС працює над повною ліквідацією пожежі.

Короче це повна ж...па. Горить "Ніка Друк" Прикаліть, і по можливості валіть з відтам на пару днів. Репост!

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Близько 13:55 год. у с. Чишки Пустомитівського р-ну на складі розчинників ТзОВ виникла пожежа. На місці працюють...

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Фото: пожежа на складі хімікатів (dsns.gov.ua)

Раніше в Полтавській області горіли 50 гектарів сухої трави та очерету. Пожежу вдалося локалізувати через 3 години. Було залучено 30 пожежників.

Також раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про надзвичайної пожежної небезпеки в Україні через високу температуру повітря.

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