У Львівській області виникла пожежа на складах хімпідприємства, є постраждалі

Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Горять легкозаймисті речовини

У п'ятницю, 30 серпня, в селі Чижки, на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр на Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла в одноповерховому складському приміщенні близько 14:00. Станом на 15:00, площа пожежі складає близько 2 тис. квадратних метрів. На складі горять легкозаймисті та горючі речовини (розчинники).

За попередньою інформацією постраждали 2 особи (працівники підприємства). Пожежу гасять 80 рятувальників.

"Ніка Друк" - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.

Станом на 15:44 пожежникам вдалось локалізувати пожежу. Згоріла вантажівка та три автомобілі. ДСНС працює над повною ліквідацією пожежі.

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