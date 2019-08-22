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У Каліфорнії пасажирський літак загорівся при зльоті

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 04:54
У Каліфорнії пасажирський літак загорівся при зльоті
Фото: місце події (twitter.com/CHP_Oroville)

Ніхто з пасажирів не постраждав

У штаті Каліфорнія (США) пасажирський літак загорівся на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію міста Оровілл.

На борту було десять пасажирів і членів екіпажу. Вони змогли швидко покинути повітряне судно, ніхто з них не постраждав.

Свідки зняли подію і опублікували фото і відео в соцмережах. Відомо, що фюзеляж літака розламався на дві частини і вигорів практично повністю.

Фото: місце події (twitter.com/CHP_Oroville)

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки в результаті падіння легкомоторного літака Cessna 303 на житловий будинок, загинула 1 людина. Близько 16:28 літак з трьома людьми на борту, який вилетів з аеропорту округу Оріндж, впав на житловий будинок.

РБК-Україна писало, що в Хорватії на шосе А6 Загреб-Рієка здійснив аварійну посадку невеликий спортивний літак. На борту знаходилися дві людини: досвідчений викладач приватної авіаційної школи і його учень. Викладач каже, що цей літак школа взяла в оренду з-за ремонту власного. Ніхто не постраждав.

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