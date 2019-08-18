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У США невеликий літак впав на будинок, є жертва та постраждалі

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 11:48
У США невеликий літак впав на будинок, є жертва та постраждалі
Фото: на місці авіакатастрофи (twitter / MercedesTVnews)

Загинула 1 людина, ще одна зникла безвісти

У Сполучених Штатах Америки в результаті падіння легкомоторного літака Cessna 303 на житловий будинок загинула 1 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC New York.

Як повідомляється, аварія легкомоторного літака Cessna 303 сталася в окрузі Датчес, що у штаті Нью-Йорк, у суботу, 17 серпня. Близько 16:28 літак з трьома особами на борту, який вилетів з аеропорту округу Оріндж, впав на житловий будинок.

Зазначається, що в літаку знаходилися три людини, одна з яких загинула. Інформація про стан інших двох не повідомляється. В будинку на момент інциденту також перебували 3 людини, одна з них зникла безвісти, ще одна отримала небезпечні для життя травми.

У США невеликий літак впав на будинок, є жертва та постраждалі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Луізіана сталася аварія двомісного легкомоторного літака Pitts S-2B, в результаті чого загинули 2 людини. Жертвами катастрофи стали пілот літака та телеведуча, яка знімала репортаж про фігури вищого пілотажу.

Також РБК-Україна писало, що в Танзанії сталася аварія чотиримісного легкомоторного літака Sling. В результаті авіакатастрофи, яка сталася незадовго після вильоту літака з аеропорту Табора, загинули 2 людини. Обидві жертви були громадянами Південно-Африканської Республіки.

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