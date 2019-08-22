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В Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 04:54
В Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете
Фото: место события (twitter.com/CHP_Oroville)

Никто из пассажиров не пострадал

В штате Калифорния (США) пассажирский самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию города Оровилл.

На борту было десять пассажиров и членов экипажа. Они смогли быстро покинуть воздушное судно, никто из них не пострадал.

Свидетели засняли происшествие и опубликовали фото и видео в соцсетях. Известно, что фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

Фото: место события (twitter.com/CHP_Oroville)

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки в результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом погиб 1 человек. Около 16:28 самолет с тремя людьми на борту, который вылетел из аэропорта округа Ориндж, упал на жилой дом.

РБК-Украина писало, что в Хорватии на шоссе А6 Загреб-Риека совершил аварийную посадку небольшой спортивный самолет. На борту находились два человека: опытный преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель говорит, что этот самолет школа взяла в аренду из-за ремонта собственного. Никто не пострадал.

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