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У Каліфорнії евакуюють 50 тис. людей через лісові пожежі

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 03:25
У Каліфорнії евакуюють 50 тис. людей через лісові пожежі
Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Через вітер пожежа стрімко поширюється

В Каліфорнії (США) евакуювали близько 50 тис. жителів через бурхливі лісові пожежі на півночі штату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що повністю евакуюють жителів Хилдсберга і Віндзора. Сильне поширення вогню очікують в ніч на неділю через посилення вітру. Влада попереджає, що швидкість вітру в поривах може досягати 38 м/с.

У свою чергу, американська енергетична компанія Pacific Gas and Electric (PG&E) попередила, що в результаті планового відключення електрики без світла залишаться близько 940 тис. споживачів.

Площа пожежі на півночі Каліфорнії вже перевищила 4 тис. га. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня і стрімко поширився через сильний вітер.

Нагадаємо, на початку жовтня в Каліфорнії (США) через лісові пожежі на території штату евакуювали понад 100 тис. людей.

РБК-Україна писало, що в Мексиці поблизу кордону зі Сполученими Штатами Америки сталася масштабна лісова пожежа, в результаті якої загинули 3 людини.

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