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У США понад 2 млн осіб лишилися без електрики

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 13:51
У США понад 2 млн осіб лишилися без електрики
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Каліфорнії оголосили про відключення електрики через лісові пожежі

У американському штаті Каліфорнія через масштабні лісові пожежі понад 2 млн жителів залишилися без електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, компанія PG&E, яка є основним постачальником електроенергії в Каліфорнії, оголосила про відключення електроенергії з суботи до понеділка, 28 жовтня з метою забезпечення громадської безпеки.

Відповідно до плану відключення, без електроенергії залишаться 940 тисяч домогосподарств та підприємств у 36 округах американського штату, що складає понад 2 млн споживачів.

Зазначається, що такі дії компанії PG&E розкритикував губернатор Каліфорнії Гевін Н'юс, який поклав на компанію відповідальність за лісові пожежі, що спалахнули в штаті, а також за відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа лісових пожеж у Каліфорнії перевищила вже 4 тис. гектарів. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня. Для забезпечення безпеки влада штату евакуювала близько 50 тис. жителів. Зокрема, повністю було евакуйовано міста Хілдсберг та Відзор.

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