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У Каліфорнії більше 180 тис. чоловік покинули домівки через лісові пожежі

Новини » В світі    28.10.2019 - 14:49
У Каліфорнії більше 180 тис. чоловік покинули домівки через лісові пожежі
Ілюстративне фото (УНІАН)

У штаті оголосили надзвичайний стан

В американському штаті Каліфорнія понад 180 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, на всій території штату введено режим надзвичайної ситуації через бурхливі лісові пожежі.

"Понад 180 000 чоловік в Каліфорнії були змушені покинути свої будинки через численні лісові пожежі, посилені вітри і небезпечно посушливі умови, які поширюються по всьому штату", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що пожежі поширюються через сильний вітер, який в поривах може досягати 38 м/с.

Нагадаємо, раніше каліфорнійська влада повідомила, що розпорядження про евакуацію спрямовано для майже 200 тис. осіб, які проживають у районах, що знаходяться в небезпечній близькості до осередків пожеж.

Також РБК-Україна писало, що в результаті планового відключення електрики у Каліфорнії без світла залишаться близько 940 тис. споживачів. Крім того, повністю евакуюють жителів міст Хилдсберг і Віндзор.

Зазначимо, за останніми даними, площа пожежі в Каліфорнії вже перевищила 4 тис. га. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня.

У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж У США понад 2 млн осіб лишилися без електрики
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