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У Лос-Анджелесі через пожежу евакуюють понад 10 тис. будинків

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 03:55
У Лос-Анджелесі через пожежу евакуюють понад 10 тис. будинків
Ілюстративне фото (Pixabey)

Наразі згоріло щонайменше 5 будинків у найбагатших районах міста

У Сполучених Штатах із найпрестижніших районів Лос-Анджелеса (Каліфорнія) вимушені евакуюватися тисячі людей після того, як пожежа спалахнула неподалік музею Getty Center. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Пожежа розпочалася близько 1:30 ранку і поширилася на понад 200 гектарів на покритих чагарниками пагорбах навколо району з одними з найдорожчих будинків міста.

"Щонайменше п'ять будинків згоріло, але повідомлень про травми не надходило", - заявив міський голова Ерік Гарсетті на прес-конференції з представниками пожежних служб.

Він вважає, що ця кількість зросте.

Зона евакуації наразі охоплює понад 10 тис. будинків.

"Це пожежа, яка швидко поширюється", - сказав Гарсетті.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія понад 180 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі, на всій території штату введено режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі.

У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж У Каліфорнії евакуюють 50 тис. людей через лісові пожежі
Новини України пожежаКалифорнияЛос-Анджелес
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