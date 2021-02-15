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Україна в рік кризи скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі майже до нуля

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 16:00
Україна в рік кризи скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі майже до нуля
Автор: Олександр Білоус

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році становило 255,5 млн доларів. Це у 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України 2020 рік склав 59042,0 млн доларів, що на 7,9% менше у порівнянні з 2019 роком, імпорт скоротився на 12,5% до 59297,5 млн доларів.
Україна в рік кризи скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі майже до нуля

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної митної служби України, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Національного банку України, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

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