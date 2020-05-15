Держстат оприлюднив рейтинг найбільших торговельних партнерів України

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

На країни ЄС припадає понад 40% зовнішньої торгівлі України

Загальний зовнішній оборот торгівлі України (експорт і імпорт товарів і послуг) за I квартал 2020 року склав 29764,5 млрд доларів. Відповідні дані оприлюднив Держстат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За підсумками I кварталу найбільшим партнером залишається Китай - 3 250,1 млрд доларів і 10,9% від загального обсягу.

Росія перебуває на другому місці (2 543,8 млрд доларів і 8,5%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою. Її частка поступово знижується.

Далі йдуть Німеччина (2 164,8 млрд доларів, 7,3%), Польща (1 918,1 млрд доларів, 6,4%) і Туреччина (1 412,0 млрд доларів, 4,7%).

Усього на країни ЄС припадає 41,5% зовнішнього обороту України.

Як повідомляло РБК-Україна, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2020 року склало 9,4 млн доларів, у той час як у відповідному періоді 2019 року - 437,9 млн. доларів.

Нагадаємо, експорт продовольства з України за чотири місяці 2020 року виріс на 6% до 7,480 млрд доларів, імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 17% до 2,958 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус