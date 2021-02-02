Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

Фото: порт (me.gov.ua)

Ціни на український експорт на початку 2021 року залишаються високими

З початку 2021 року зовнішнє середовище продовжувало поліпшуватися, насамперед завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (січень 2021 року).

Як зазначається в огляді, нафта дорожчала внаслідок оголошення про тимчасове зменшення обсягів видобутку Саудівською Аравією та Іраком, а також експорту Іраном. Ціни на природний газ залишалися високими з огляду на значні морози в країнах північної півкулі та окремих регіонах Китаю.

Крім того, морози в Китаї на тлі сезонного зменшення попиту напередодні святкування Нового року за східним календарем призвели до корекції у бік зниження цін на сталь.

Натомість ціни на залізну руду досягли максимуму за останнє десятиліття. Причинами були перебої постачання з Австралії через сезон дощів та з Бразилії через пожежу на залізорудному терміналі Vale, зазначили в НБУ.

Ціни на зернові залишалися високими з огляду на очікуване запровадження експортних мит окремими країнами в умовах стійкого попиту, йдеться в огляді.

На світових фінансових ринках зберігався значний інтерес до ризикових активів, зокрема країн Emerging Markets, завдяки очікуванням щодо нових фіскальних стимулів у США на тлі м’яких монетарних умов. У результаті більшість валют країн ЕМ зміцнилася до долара США, зазначається в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Нагадаємо, Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна у 2019/2020 маркетинговому році. Попереду лише Сполучені Штати Америки.