ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 14:46
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року
Фото: порт (me.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на український експорт на початку 2021 року залишаються високими

З початку 2021 року зовнішнє середовище продовжувало поліпшуватися, насамперед завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (січень 2021 року).

Як зазначається в огляді, нафта дорожчала внаслідок оголошення про тимчасове зменшення обсягів видобутку Саудівською Аравією та Іраком, а також експорту Іраном. Ціни на природний газ залишалися високими з огляду на значні морози в країнах північної півкулі та окремих регіонах Китаю.

Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

Крім того, морози в Китаї на тлі сезонного зменшення попиту напередодні святкування Нового року за східним календарем призвели до корекції у бік зниження цін на сталь.

Натомість ціни на залізну руду досягли максимуму за останнє десятиліття. Причинами були перебої постачання з Австралії через сезон дощів та з Бразилії через пожежу на залізорудному терміналі Vale, зазначили в НБУ.

Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

Ціни на зернові залишалися високими з огляду на очікуване запровадження експортних мит окремими країнами в умовах стійкого попиту, йдеться в огляді.

Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

На світових фінансових ринках зберігався значний інтерес до ризикових активів, зокрема країн Emerging Markets, завдяки очікуванням щодо нових фіскальних стимулів у США на тлі м’яких монетарних умов. У результаті більшість валют країн ЕМ зміцнилася до долара США, зазначається в документі.

Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Нагадаємо, Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна у 2019/2020 маркетинговому році. Попереду лише Сполучені Штати Америки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Україниекспортимпорт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся