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Україна відновить міжнародне авіасполучення 15 червня, але з самоізоляцією

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 09:59
Україна відновить міжнародне авіасполучення 15 червня, але з самоізоляцією
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Прибулі в Україну повинні будуть 14 днів пробути на самоізоляції

Україна відновить міжнародне авіасполучення згідно з планом виходу з карантину з 15 червня. При цьому всі, хто прилетять в Україну, повинні будуть пройти самоізоляції або обсервацію протягом 14 днів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на даний момент в'їхати і виїхати з України вже можна на автомобільному транспорті.

"Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країни ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити. На сьогоднішній день не існує ніяких обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно відновлюється, починаючи з 15 червня. Але я хочу нагадати, що коли людина повертається в Україну, то згідно з встановленими нормами вона повинна піти на самоізоляцію, встановивши у себе програму Дій вдома", і пробути в самоізоляції 14 днів", - сказав Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 червня поновлюється роботу залізничних перевезень "Укразалізниця" вже відкрила продаж квитків на 14 поїздів.

Також повідомлялося, що Туреччина відновить авіасполучення з Україною починаючи з 1 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинавиасообщение
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