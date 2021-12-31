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Путін пригрозив Байдену розривом відносин з США у відповідь на санкції

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Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 01:08
Путін пригрозив Байдену розривом відносин з США у відповідь на санкції Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Российская газета".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що Байден згадав, що в разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни зроблять масштабні санкції по економічній, фінансовій лінії і у військовій сфері.

"Президент відреагував, що якщо все-таки Захід зважиться в тих чи інших умовах ввести ці безпрецедентні санкції, то все це може привести до повного розриву відносин між нашими країнами і буде завдано серйозної шкоди відносинам Росії із Заходом взагалі", - підкреслив він.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Байден також пригрозив Росії наслідками у разі нападу на Україну.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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Володимир Путін Джозеф Байден
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