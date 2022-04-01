Окупанти "призначили" ексдепутата Філіпчука "головою" Каховки
Російські загарбники планують "назначити" нового голову у Каховці. Обрали колишнього депутата обласної ради Павла Філіпчука.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Мост".
Діючому голові Віталію Немерцю запропонували покинути кабінет.
Філіпчук вже находиться в приміщенні міської ради й викликає працівників до себе по одному, пропонуючи їм "співпрацю".
Також відомо, що окупанти вперше прибули до міста сьогодні зранку й одразу вирушили до адміністрації. В складі їх колони були 2 "тигри" й 2 "кунга".
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