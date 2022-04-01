ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти "призначили" ексдепутата Філіпчука "головою" Каховки

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 17:12
Окупанти "призначили" ексдепутата Філіпчука "головою" Каховки Фото: ексдепутат Павло Філіпчук (most.ks.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники планують "назначити" нового голову у Каховці. Обрали колишнього депутата обласної ради Павла Філіпчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Мост".

Діючому голові Віталію Немерцю запропонували покинути кабінет.

Філіпчук вже находиться в приміщенні міської ради й викликає працівників до себе по одному, пропонуючи їм "співпрацю".

Також відомо, що окупанти вперше прибули до міста сьогодні зранку й одразу вирушили до адміністрації. В складі їх колони були 2 "тигри" й 2 "кунга".

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою