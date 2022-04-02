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Прокуратура відкрила справу через створення окупаційної влади у Каховці

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Каховка, Субота 02 квітня 2022 15:51
Прокуратура відкрила справу через створення окупаційної влади у Каховці Фото: у Каховці окупанти створили незаконний оргна влади (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Через створення у Каховці (Херсонська область) незаконної окупаційної влади було відкрите кримінальне провадження. Місто тимчасово захоплене російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Херсонську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що колишній депутат Херсонської обласної ради разом з декількома місцевими мешканцями Каховського району добровільно перейшли на бік ворога. Вони співпрацюють з окупантами та спецслужбами Росії. Колаборанти створили на території Каховки та Каховської ОТГ незаконний орган самоврядування.

Їх дії завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За фактом державної зради відкрито провадження (ч. 2 ст. 111 ККУ). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, головою створеного окупантами "органу влади" у Каховці став колишній депутат обласної ради Павло Філіпчук.

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