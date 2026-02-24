Кадровый дефицит в армии РФ усложняет планы Кремля на фронте, - Bloomberg

Западные чиновники сказали изданию, что в течение трех месяцев подряд потери РФ превышают темпы набора новых военных. По их оценкам, России удавалось ежемесячно привлекать в армию 30-35 тысяч человек, однако эти показатели уже не компенсируют боевые потери.

Такая тенденция может заставить Кремль рассмотреть более широкую мобилизацию. Это шаг, которого российский диктатор Владимир Путин избегает с 2022 года после призыва 300 тысяч резервистов.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что среди возможных сценариев - активизация вербовки в крупных городах РФ вместо традиционного набора в депрессивных регионах.

Рост потерь и ухудшение экономической ситуации создают дополнительное внутреннее давление на российское руководство. Массовое привлечение жителей мегаполисов может подорвать уровень политической поддержки войны.

Россия официально не раскрывает данные о потерях, компенсируя их высокими выплатами и бонусами для контрактников. В то же время Москва все больше полагается на иностранных наемников.

Министр обороны Великобритании Джон Гили ранее оценивал количество северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, примерно в 17 тысяч, а также сообщал о вербовке граждан ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Боевые действия продолжаются вдоль примерно 1200-километровой линии фронта. По оценкам западных источников, Россия может сосредоточить дальнейшие наступательные действия на укрепленных городах восточной части Донецкой области или попытаться возобновить продвижение на Запорожском направлении.

Дополнительной проблемой для российских войск стали трудности со связью после ограничения доступа к системе спутникового интернета Starlink, а также из-за усиления контроля Кремля над мессенджером Telegram. Это повлияло на способность РФ координировать удары дронами по украинской логистике на средней дистанции.