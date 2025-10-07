Без кадров для зеленых финансовых инструментов громады могут потерять возможности финансирования, - Шуляк

Несмотря на преодоление экологических вызовов, Украина должна будет сдать экологический экзамен для вступления в ЕС. Речь идет, в частности, о готовности общин уметь работать с зелеными инвестициями, зелеными кредитами, зелеными облигациями и зелеными закупками. Но для этого на местах должны уметь готовить такие проекты.

По ее словам, евроинтеграционный курс Украины обязывает ее учесть те экологические тренды, которые сейчас максимально актуальны для ЕС. Речь идет прежде всего о двух переходах, в которых сегодня находятся страны Евросоюза.

Первый - цифровой, Украина в этом плане демонстрирует достаточно высокие темпы и показатели развития. Второй - зеленый. Более того, в Европейском Союзе уже четко поставлены цели - Европа к 2050 году должна быть климатически нейтральной, а к 2030 году на 55% должны сократиться выбросы парниковых газов.

"У них уже есть четкий план. И нам с нашими евроинтеграционными обязательствами мало просто принимать соответствующее регулирование, которое работает в Европейском Союзе. Мы должны уже быть готовыми к тому, что все те проекты, которые параллельно вводим в громадах, касающиеся и восстановления, и развития, они уже должны содержать огромную составляющую, которая включает зеленый переход и евроинтеграцию", - отметила Шуляк.

Она также акцентировала, что огромный вызов, который сегодня имеют общины, связан с тем, что Европейский Союз уже активно работает с зелеными инвестициями, зелеными кредитами, зелеными облигациями и проводит зеленые закупки. Именно поэтому в украинских общинах, на местах, должны уметь готовить такие проекты. Следовательно, даже на этом уровне нужны проектные менеджеры, которые будут точно знать зеленую составляющую и работать с различными финансовыми инструментами в этой сфере.

"Поскольку мы вплотную подходим к переговорному процессу, для нас открываются возможности, связанные с работой структурными европейскими фондами и участием в грантовых проектах. Поэтому мы должны уже сейчас на местах уметь готовить эти проекты. Громадам мало иметь просто энергоаудиторов, энергоменеджеров, людей, которые умеют проводить грамотную термомодернизацию, разбираются в том, что такое альтернативные источники энергии. Нам нужны еще и люди, которые могут сопровождать зеленые проекты от самого начала до их непосредственно завершения", - констатировала Шуляк.

В то же время она сообщила, что правительство сейчас реализует масштабную реформу, связанную с публичными инвестициями, и уже сейчас собран единый проектный портфель всех, которые есть в государстве, - почти 150 проектов на сумму более 11 трлн грн. И очень высокий процент этих проектов как на региональном, так и на местном уровне, связанный с переработкой мусора, модернизацией энергосетей и тому подобное. То есть именно с зеленым восстановлением, без которого Украина не сможет развиваться на равных с ЕС.

Поэтому, как отметила Шуляк, все, что связано с инженерными профессиями, проектным менеджментом, финансовой составляющей, со специалистами, которые могут работать в сфере закупок и именно с зелеными закупками, сегодня чрезвычайно востребовано в каждой общине.

"Эти люди очень нужны в каждой громаде - и на местном, и на региональном уровне. Я думаю, что каждый глава областной государственной администрации будет счастлив, когда будут приходить такие специалисты. Более того, я уверена, что и наши центральные органы исполнительной власти нуждаются в таких специалистах в том числе", - резюмировала Шуляк.