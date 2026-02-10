Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "вбросом" и продуктом искусственного интеллекта информацию о том, что его сын Адам Кадыров попал в ДТП и находился в критическом состоянии в реанимации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Кадыров отметил, что с помощью искусственного интеллекта "можно обмануть любого человека".
"По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А взявшийся откуда-то вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", - сказал глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.
Кадыров также сообщил, что планирует усилить меры по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с распространением фейков.
"Особое место занимает актуальность борьбы с фейками. Тема очень важная для всей страны, но недостоверная информация в отношении нашей республики всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере", - заявил он.
ДТП с сыном Кадырова
Как известно, о том, что в Грозном произошло ДТП с Адамом Кадыровым, в январе сообщали оппозиционный телеграмм-канал Niyso и издание "Кавказ.Реалии", впоследствии информацию распространили другие СМИ.
Сообщалось, что машина, за рулем которой был 18-летний сын главы Чечни, потеряла управление на очень высокой скорости и столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за машиной Кадырова, врезались друг в друга. Сколько людей пострадали в аварии, неизвестно.
Как сообщало издание, Адама Кадырова доставили самолетом на лечение в Москву. Ранее власти Чечни никак не комментировали сообщения об аварии.