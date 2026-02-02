Кадыровцы пытаются отжать бизнес в оккупированном Токмаке: "АТЭШ" узнало о репрессиях

В публикации партизанского движения сказано, что их агенты зафиксировали запуск процесса передела собственности по тому же сценарию, который происходил в Мариуполе.

"Бойцы 78-го полка "Ахмат Север" приступили к активной подготовке по захвату наиболее ликвидных предприятий города с целью их дальнейшей неформальной передачи под контроль структур из Грозного", - говорится в сообщении.

На данный момент оккупированные подразделения проводят инвентаризацию активов и оказывают системное давление на владельцев аграрных компаний и торговых сетей.

Причем репрессии против местных предпринимателей усиливаются ежедневно и направлены на то, чтобы заставить их добровольно отказаться от имущества в пользу кадыровцев.

В частности, процесс сопровождается угрозами фабрикации уголовных дел и незаконными проверками, "которые служат лишь формальным поводом для будущего рейдерского захвата".

"Ситуация в Токмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдаёт украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на удержание фронта", - пишет "АТЭШ".

Агенты добавили, что жители города сообщают им о постоянном присутствии вооруженных людей в офисах предприятий, а также фиксируются попытки навязать "внешнее управление" из числа приближенных к кадыровским командирам лиц.

В конце публикации "АТЕШ" призвали предпринимателей Токмака передавать им информацию о действиях оккупантов.