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Резолюція Генасамблеї ООН підтверджує невизнання анексії Криму, - МЗС України

Новини » Політика     19.12.2019 - 15:43
Резолюція Генасамблеї ООН підтверджує невизнання анексії Криму, - МЗС України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українські дипломати подякували за підтримку

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вітає ухвалення на 74-й сесії Генеральної Асамблеї оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МЗС.

Зазначається, що в резолюції вживається термін "агресія" стосовно протиправних дій РФ у Криму, наголошуючи, що набуття території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним, та вимагаючи негайного повернення тимчасово окупованих територій.

"Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи і подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Прийнятий ГА ООН документ - це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти у питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів та норм міжнародного права", - зазначається в заяві.

Крім того, в резолюції було підтверджено заклик звільнити Еміра-Усеїна Куку, так само як і інших українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

У МЗС закликали Росію прислухатися до міжнародної спільноти і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, і неурядових правозахисних організацій до тимчасово окупованого півострова, які б могли надати кваліфіковану оцінку дотримання державою-окупантом своїх зобов’язань за міжнародним правом, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини.

РБК-Україна писало, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що резолюція повинна покласти кінець порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, 18 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в анексованому Криму. Резолюцію прийняли 65 країн, висловилися проти - 23, утримались - 83.

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