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Росія є неминучим джерелом загроз для ЄС - Європарламент

Новини » В світі     15.01.2020 - 15:50
Росія є неминучим джерелом загроз для ЄС - Європарламент
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

У Європарламенті заявляють, що РФ активно прагнути підірвати європейську єдність

В Європейському парламенті назвав Росію "неминучим джерелом загроз для безпеки ЄС і вважають, що РФ активно прагнуть підірвати європейську єдність. Про це йдеться в резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС за 2019 рік.

У ЄС також вважають, що при нинішньому керівництві в Москві ніяких змін в агресивній політиці чекати не варто, але сподіваються на покращення у майбутньому.

"Росія є самим неминучим джерелом гібридних і звичайних загроз безпеки для ЄС і його держав-членів і активно прагне підірвати європейську єдність, незалежність, універсальні цінності та міжнародні норми. Хоча при нинішньому керівництві в Москві ніяких змін в агресивній політиці чекати не варто, в більш віддаленому майбутньому можливі позитивні зміни в бік більш демократичною і європейською країни", - йдеться в повідомленні.

Резолюція також закликає активізувати зусилля по зміцненню стійкості ЄС та його держав-членів і розробити довгострокову стратегію ЄС щодо Росії, засновану на трьох стовпах стримування.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Європейський парламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії представляє загрозу для всього континенту.

Нагадаємо, раніше на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнята оновлена резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. В українському МЗС привітали таке рішення Генасамблеї та завили, що прийнятий документ підтверджує невизнання анексії Криму.

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