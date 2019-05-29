В Афганістані ліквідували командира талібів

Ілюстративне фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

Поліцейський підрозділ атакував укриття талібів в районі Джалриз

В провінції Вардак на сході Афганістану ліквідували 12 бойовиків, включаючи впливового командира терористичного угрупування "талібан" Муллу Садама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насратулла Рахімі, перестрілка почалася після того, як поліцейський підрозділ атакував укриття талібів в районі Джалриз.

В результаті 12 бойовиків, включаючи польового командира Муллу Садама, були вбиті, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 травня у Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування "Талібан" на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Також ще 20 мирних громадян отримали поранення в результаті вибуху.

Крім того, в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".