У Кабулі стався вибух біля військового навчального центру

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Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава"

У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля військового навчального центру, в результаті якого загинули щонайменше шестеро людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у четвер, 30 травня, терорист-смертник підірвав себе біля столичного військового навчального центру.

Один чиновник на умовах анонімності, розповів, що зловмисник підірвав вибухівку після того, як йому не дали увійти в Університет національної оборони маршала Фахіма на захід від Кабула.

Вибух стався, коли курсанти залишали коледж, який є однією з головних академій підготовки офіцерів в Афганістані.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Афганістану Кабулі в мечеті прогримів вибух, в результаті якого загинули три людини, ще 20 отримали поранення. Вибух стався під час п'ятничної служби, коли в мечеті зібралися десятки людей на молитву.

Крім того, 9 травня у Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування "Талібан" на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Також ще 20 мирних громадян отримали поранення в результаті вибуху. Тоді відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Талібан".